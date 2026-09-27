Россияне стали реже делать татуировки и пирсинг: число тех, кто планирует такие процедуры, снизилось за пять лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Лишь 5% респондентов уже запланировали сделать татуировку или пирсинг. Еще 11% не имеют конкретных намерений, но допускают такую возможность. Пять лет назад о планах заявляли 9% опрошенных, еще 18% допускали это в перспективе.

По данным исследования, татуировки есть у 14% участников. Только пирсинг — у 8%. И то и другое — у 5%. Еще 4% раньше делали тату или пирсинг, но уже избавились от них.

Главным ограничением для потенциальных клиентов остается стоимость. Большинство готовы потратить на работу до 10 тысяч рублей. Только 8% рассматривают сумму выше 50 тысяч. Также 38% предпочли бы небольшую татуировку до пяти сантиметров.

Ранее врач-ревматолог предупредила, что татуировки-филлеры несут риск для иммунитета.