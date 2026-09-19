Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 11:30 составило 7,5 часа

Паломникам, находящимся в конце очереди к храму Христа Спасителя, где выставили для поклонения десницу святителя Спиридона Тримифунтского, придется ждать около 7,5 часа. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Хвост находится в парке «Музеон» неподалеку от Третьяковской галереи, присоединиться к паломникам можно со стороны станции метро «Октябрьская» кольцевая.

Ранее организаторы сообщали, что в 8:30 конец очереди располагался у Парка культуры, а время ожидания составляло семь часов.

За четыре дня, с 15 по по 18 сентября, мощам святителя Спиридона поклонились 198,8 тысячи верующих.