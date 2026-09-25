ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщили в ЦИК на заседании в пятницу.

Члены комиссии подписали протоколы об итогах голосования по федеральному избирательному округу и об общих результатах выборов. Тем самым Центризбирком завершил процедуру официального подведения итогов парламентской кампании.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября одновременно с другими избирательными кампаниями. В ходе голосования россияне избирали новый состав нижней палаты федерального парламента.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что средний возраст депутатов уменьшился с 57 до 53 лет. Она назвала военных самыми активными и заинтересованными избирателями на выборах. По ее словам, бойцы понимали, за что именно сражаются и как важно, чтобы в тылу была нормальная обстановка.