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    Россиян предупредили о штрафах за скрытые доходы от аренды жилья

    Собственнику квартиры могут доначислить налог, пени и штрафы за незадекларированный доход от аренды. Одних переводов на карту для подтверждения нарушения недостаточно, сообщает MIR24.TV.

    Юрист Иван Изосимов пояснил, что регулярные переводы одинаковых сумм могут привлечь внимание налоговой, но сами по себе не доказывают сдачу жилья. Служба вправе запросить сведения у банка и вызвать собственника для пояснений.

    Юрист, партнер адвокатского бюро Константин Лучников отметил, что налоговая сопоставляет платежи с объявлениями, договором и объяснениями сторон. Показания соседей или консьержа могут дополнить доказательства, но не заменить подтверждение дохода.

    Если скрытый доход подтвердится, собственнику доначислят налог и пени. Штраф может составить до 40% неуплаченной суммы. По словам юриста Анны Краевской, при неуплате более 2,7 млн рублей за три года возможна уголовная ответственность.

    Лучников посоветовал заключать письменный договор, фиксировать платежи и выбрать налоговый режим. При сдаче жилья самозанятый обычно платит 4% с поступлений от физлица или 6% — от организации либо индивидуального предпринимателя. Регистрация не отменяет обязательств по прежним доходам.

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