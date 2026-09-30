Россиян предупредили о штрафах за скрытые доходы от аренды жилья

Собственнику квартиры могут доначислить налог, пени и штрафы за незадекларированный доход от аренды. Одних переводов на карту для подтверждения нарушения недостаточно, сообщает MIR24.TV .

Юрист Иван Изосимов пояснил, что регулярные переводы одинаковых сумм могут привлечь внимание налоговой, но сами по себе не доказывают сдачу жилья. Служба вправе запросить сведения у банка и вызвать собственника для пояснений.

Юрист, партнер адвокатского бюро Константин Лучников отметил, что налоговая сопоставляет платежи с объявлениями, договором и объяснениями сторон. Показания соседей или консьержа могут дополнить доказательства, но не заменить подтверждение дохода.

Если скрытый доход подтвердится, собственнику доначислят налог и пени. Штраф может составить до 40% неуплаченной суммы. По словам юриста Анны Краевской, при неуплате более 2,7 млн рублей за три года возможна уголовная ответственность.

Лучников посоветовал заключать письменный договор, фиксировать платежи и выбрать налоговый режим. При сдаче жилья самозанятый обычно платит 4% с поступлений от физлица или 6% — от организации либо индивидуального предпринимателя. Регистрация не отменяет обязательств по прежним доходам.