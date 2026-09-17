Инфляция в России опустилась заметно ниже прошлогоднего уровня

Уровень инфляции в России по данным на 14 сентября ниже, чем в 2025 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова привел ТАСС .

По словам президента, инфляция по итогам первого квартала 2025 года составляла 10,3%. Но уже со второго квартала того же года, отметил президент, этот показатель постоянно снижается.

«На 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня», — отметил Путин.

Также лидер страны сообщил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2026 года составит около одного процента.