Силуанов заявил, что Минфин накопил иммунитет к «адским санкциям» США

Иммунитет к американским санкциям накопило российское Министерство финансов. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, его слова привел ТАСС .

«Мы делаем свое дело, и адские санкции отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики», — заключил Силуанов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна адаптировалась к ограничениям. Он напомнил, что в отношении нашего государства ввели уже более 30 тысяч санкций. Речь идет о страновых, корпоративных, секторальных и других рестрикциях.

По словам Пескова, Россия нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации.