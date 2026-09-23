Страны ЕС ожидают энергетические локдауны из-за неправильных действий европейских политиков. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в Х .

Таким образом он прокомментировал пост сопредседателя «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель о высокой стоимости топлива из-за действий чиновников и экологической повестки.

По ее словам, цена в три евро за литр бензина означает конец мобильности для многих, кто ездит на машинах.

«Конец доступной мобильности в ЕС равен началу энергетических ограничений из-за последовательно ошибочных решений еврочиновников в энергетической сфере», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента России назвал медь «новым золотом».