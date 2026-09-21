Цена Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре 2026-го на лондонской бирже ICE опустилась ниже 100 долларов за баррель. Это произошло впервые с 9 сентября нынешнего года, сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В 17:16 по московскому времени цена барреля Brent падала на 3,84%, достигнув отметки 99,88 доллара. К 17:21 падение замедлилось, стоимость Brent скорректировалась до 100,07 доллара (-3,66%).

Параллельно октябрьский фьючерс на нефть WTI снижался на 4,14%, составив 92,1 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что объем стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов опустился до минимального уровня более чем за 40 лет. По состоянию на середину августа в хранилищах оставались 293,4 миллиона баррелей нефти.