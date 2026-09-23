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    ЦБ обсудит обмен базами кибермошенников с Белоруссией и Казахстаном

    Фото: РИА «Новости»

    Представители Банка России обсуждают с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, его слова привело РИА «Новости».

    «Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», — подчеркнул Уваров.

    По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ, инициативу должны осуществлять в двустороннем порядке. Сейчас представители стран изучают возможность создания правовых механизмов, которые позволят упорядочить информационный обмен.

    Недавно россиян предупредили о мошеннической схеме с данными об участниках СВО. Рассылку аферисты ведут по тематическим сообществам в соцсетях и мессенджерах.

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