ЦБ обсудит обмен базами кибермошенников с Белоруссией и Казахстаном

Представители Банка России обсуждают с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», — подчеркнул Уваров.

По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ, инициативу должны осуществлять в двустороннем порядке. Сейчас представители стран изучают возможность создания правовых механизмов, которые позволят упорядочить информационный обмен.

Недавно россиян предупредили о мошеннической схеме с данными об участниках СВО. Рассылку аферисты ведут по тематическим сообществам в соцсетях и мессенджерах.