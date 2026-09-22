В России курс доллара опустился ниже 84,1 рубля
Банк России понизил курс доллара до 84,0657 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября 2026 года на уровне 84,0657 рубля. Американская валюта подешевела на 2,97 копейки по сравнению с предыдущим значением, следует из данных регулятора.
Европейская валюта продемонстрировала обратную динамику: ее официальный курс увеличился на 21,82 копейки и составил 96,5915 рубля. Китайский юань потерял 1,57 копейки: регулятор установил его значение на уровне 12,5291 рубля.
Ранее финансовый эксперт Андрей Лобода заявил, что стабильность рубля по-прежнему неустойчивая, а его дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеэкономической ситуации, состояния бюджета и уровня инфляции. По его прогнозу, в ближайшее время курс доллара может выйти из текущего диапазона, а при ухудшении экономических условий американская валюта способна заметно прибавить к концу года.