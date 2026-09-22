В России курс доллара опустился ниже 84,1 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября 2026 года на уровне 84,0657 рубля. Американская валюта подешевела на 2,97 копейки по сравнению с предыдущим значением, следует из данных регулятора .

Европейская валюта продемонстрировала обратную динамику: ее официальный курс увеличился на 21,82 копейки и составил 96,5915 рубля. Китайский юань потерял 1,57 копейки: регулятор установил его значение на уровне 12,5291 рубля.

Ранее финансовый эксперт Андрей Лобода заявил, что стабильность рубля по-прежнему неустойчивая, а его дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеэкономической ситуации, состояния бюджета и уровня инфляции. По его прогнозу, в ближайшее время курс доллара может выйти из текущего диапазона, а при ухудшении экономических условий американская валюта способна заметно прибавить к концу года.