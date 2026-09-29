Жители Подмосковья могут экономить на проезде при оплате картой «Мир» с телефона
Скидка на проезд – 18 рублей – действует в Московской области до 30 ноября включительно. Чтобы ее получить, нужно добавить карту «Мир» в свой телефон.
Основное условие – смартфон на платформе Android, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Карту «Мир» необходимо загрузить в один из платежных сервисов, например, MirPay. Затем устройство надо приложить к терминалу, подождать списания – и проезд будет оплачен со скидкой.
Важно, что с пластиковыми картами «Мир» акция не действует. Однако скидка сработает с виртуальными картами, которые можно выпустить в приложении банка и загрузить в один из мобильных платежных сервисов.
«Подключение к интернету не требуется. Это значит, что пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с помощью смартфона. Даже если интернет-соединение нестабильно, скидка за проезд применится автоматически», – подчеркнула директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.
Проверить условия акции и список маршрутов можно на сайте vamprivet.ru.