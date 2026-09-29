Жители Подмосковья могут экономить на проезде при оплате картой «Мир» с телефона

Скидка на проезд – 18 рублей – действует в Московской области до 30 ноября включительно. Чтобы ее получить, нужно добавить карту «Мир» в свой телефон.

Основное условие – смартфон на платформе Android, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Карту «Мир» необходимо загрузить в один из платежных сервисов, например, MirPay. Затем устройство надо приложить к терминалу, подождать списания – и проезд будет оплачен со скидкой.

Важно, что с пластиковыми картами «Мир» акция не действует. Однако скидка сработает с виртуальными картами, которые можно выпустить в приложении банка и загрузить в один из мобильных платежных сервисов.