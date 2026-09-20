Минфин и ЦБ работают над механизмом действия российского стейблкоина
Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина, а также те операции, которые можно осуществлять с этой валютой. Об этом в беседе с ТАСС рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.
«Пока рано говорить о конкретной модели и готовом законопроекте. Но сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России: как такой стейблкоин будет работать, какой круг операций возможен и так далее», — отметил замминистра.
Задача состоит в том, чтобы не просто придумать новую валюту, а понять, насколько этот инструмент будет востребован и какие риски при этом возникнут, добавил чиновник.
Интересно
Стейблкоин — это особый вид криптовалюты, чья стоимость искусственно поддерживается на стабильном уровне. Их главная задача — стать цифровым аналогом привычных денег для расчетов и хранения стоимости в криптомире.
С 1 сентября вступил в действие закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ призван регулировать оборот криптовалюты в стране.