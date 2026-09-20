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    Минфин и ЦБ работают над механизмом действия российского стейблкоина

    Фото: РИА «Новости»

    Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина, а также те операции, которые можно осуществлять с этой валютой. Об этом в беседе с ТАСС рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

    «Пока рано говорить о конкретной модели и готовом законопроекте. Но сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России: как такой стейблкоин будет работать, какой круг операций возможен и так далее», — отметил замминистра.

    Задача состоит в том, чтобы не просто придумать новую валюту, а понять, насколько этот инструмент будет востребован и какие риски при этом возникнут, добавил чиновник.

    Интересно

    Стейблкоин  — это особый вид криптовалюты, чья стоимость искусственно поддерживается на стабильном уровне. Их главная задача — стать цифровым аналогом привычных денег для расчетов и хранения стоимости в криптомире.

    С 1 сентября вступил в действие закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ призван регулировать оборот криптовалюты в стране.