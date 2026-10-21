Россиян предупредили о штрафах за самозахват парковочного места во дворе
Самовольное ограждение парковки во дворе нарушает права других собственников. За это грозит административная ответственность, рассказал член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров, сообщает RT.
Установка столбиков и других ограждений может повлечь штраф по статье 7.1 КоАП России «Самовольное занятие земельного участка». Если кадастровая стоимость участка определена, штраф составит от 1 до 1,5% от нее, но не менее 5 тыс. рублей. Если нет — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Машаров посоветовал сначала запросить у управляющей компании или товарищества собственников жилья протокол общего собрания о предоставлении парковочного места конкретному жильцу. По его словам, при наличии такого решения действия соседа правомерны.
При самозахвате можно пожаловаться в обслуживающую дом организацию, Госжилинспекцию или отдел по благоустройству и землепользованию городской либо районной администрации.
Если меры не приняты, жильцы вправе обратиться в суд с требованием вернуть территории первоначальный вид. При положительном решении нарушитель должен убрать ограждение в установленный срок, иначе его демонтируют принудительно за его счет.
Машаров призвал не сносить конструкции самостоятельно, не угрожать соседу, не оскорблять его и не портить его имущество.