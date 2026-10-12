Жительнице Приморья удалили 10-килограмовую опухоль
В Приморском крае врачи спасли пациентку с 10-килограмовой опухолью. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В ведомстве отметили, что новообразование размером в два баскетбольных мяча занимало практически всю брюшную полость 56-летней женщины.
«Объем удаленной жидкости составил около 13 литров!» — подчеркнули в пресс-службе.
Врачи провели операцию по принципам абластики, не допустив риска распространения возможных злокачественных клеток. В Минздраве посоветовали женщинам ежегодно проходить диспансеризацию и посещать гинеколога даже в менопаузе.
При своевременном обращении к врачу опухоли можно выявить на ранних стадиях, отметила главный врач роддома № 3 Светлана Сагайдачная.
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