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    Жительнице Приморья удалили 10-килограмовую опухоль

    Фото: Медиасток.рф

    В Приморском крае врачи спасли пациентку с 10-килограмовой опухолью. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

    В ведомстве отметили, что новообразование размером в два баскетбольных мяча занимало практически всю брюшную полость 56-летней женщины.

    «Объем удаленной жидкости составил около 13 литров!» — подчеркнули в пресс-службе.

    Врачи провели операцию по принципам абластики, не допустив риска распространения возможных злокачественных клеток. В Минздраве посоветовали женщинам ежегодно проходить диспансеризацию и посещать гинеколога даже в менопаузе.

    При своевременном обращении к врачу опухоли можно выявить на ранних стадиях, отметила главный врач роддома № 3 Светлана Сагайдачная.

    Ранее эндокринолог Кристина Чепыгова рассказала, что стресс может быть одним из важнейших факторов, провоцирующих набор веча. Она объяснила, что от нервного перенапряжения меняются сон, аппетит и пищевое поведение.

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