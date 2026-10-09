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    Москвичам пообещали усиливающийся ветер в пятницу

    Синоптик Позднякова: в Москве в пятницу будут дождь и порывистый ветер

    В пятницу в Москве ожидаются дождь, порывистый ветер и температура до +17 градусов. Об этом сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

    «Днем [в пятницу] облачно с прояснениями, во второй половине дня у нас начнется дождь», — сказала она.

    По словам синоптика, максимальная температура в столице ожидается в первой половине дня — +15-17 градусов, по региону — +14-19.

    Самым неприятным фактором сегодняшней погоды выступит усиливающийся юго-западный ветер. Днем порывы достигнут 12-15 метров в секунду, поэтому сентябрьского тепла жители столичного региона не ощутят.

    Ранее Татьяна Позднякова заявила, что первый снег в Москве и Подмосковье может выпасть уже в конце октября. Она подчеркнула, что даже если он ляжет, то только на небольшое время.

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