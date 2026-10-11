Россиянам назвали три способа увеличить будущую пенсию

Россияне могут заранее позаботиться об увеличении размера будущей пенсии по старости. Для этого нужно получать официальную зарплату, работать после достижения пенсионного возраста и жить в регионе с высокими надбавками, сообщил RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что важно иметь официальную работу либо, в случае с самозанятыми, делать добровольные взносы. Это позволит увеличить количество пенсионных баллов.

«По взносам за один год можно получить до 10 баллов. Закон при этом не устанавливает общего максимального размера страховой пенсии для жителей отдельного региона», — сообщил депутат.

Будущая пенсия станет выше, если отложить ее назначение. По информации Гаврилова, на общую сумму влияет также социальная доплата, которая опирается на прожиточный минимум в регионе.

Ранее стало известно, в каком регионе самая большая пенсия и сколько получают в среднем по России.