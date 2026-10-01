Россиян предупредили, что завещание без нотариуса не имеет юридической силы

Написанное от руки завещание не имеет юридической силы, если человек при жизни не удостоверил его у нотариуса. В таком случае родственники наследуют имущество по закону, сообщает Ura.ru .

Нотариусы пояснили: просьба передать завещание в нотариальную контору после смерти не заменяет удостоверение документа. Завещатель должен оформить свою волю при жизни. Иначе имущество распределят между наследниками в очередности, установленной Гражданским кодексом.

Человек может составить закрытое завещание, содержание которого останется неизвестным даже нотариусу. Такой документ приносят в закрытом конверте. Нотариус помещает его во второй конверт для хранения в присутствии двух свидетелей. При этом право обязательных наследников на долю сохраняется независимо от вида завещания.

Оспорить завещание можно только после смерти наследодателя. Одного несогласия с распределением имущества для этого недостаточно. Родственник вправе обратиться в суд, если считает, что завещатель не отдавал отчет своим действиям, находился в болезненном состоянии или был введен в заблуждение.