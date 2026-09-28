Неверная жена переписала его автопарк на сантехника и ушла к его другу

Бывшая жена петербуржца пока он был в зоне спецоперации оперативно переписала его автопарк на сантехника, развелась с ним и ушла к его другу. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным канала, 42-летний мужчина винит в своих бедах бывшего друга. Он уверен, что тот специально сдал его полиции по делу о наркотиках, чтобы увести его жену и забрать две машины.

Петербуржец оказался в СИЗО в 2021 году, а спустя два года ушел на СВО. Жена за это время с ним развелась, но до развода переоформила его УАЗ «Хантер» и Toyota Land Cruiser Prado на сожителя своей матери. Правда, ненадолго, так как позже эти машины оформили на отца бывшего друга.

По словам мужчины, он не продавал авто, никакие договоры не подписывал и не ездил в МРЭО. Это подтвердила и экспертиза. Только правоохранители уже три года отказываются возбуждать дело. Петербуржец уверен, что они прикрывают своего сотрудника.

В начале года силовики задержали мужчину, пытающегося обокрасть родственника бойца СВО.