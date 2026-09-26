Ветеринар назвал плюсы онлайн-консультаций для животных

Телеветеринария поможет оценить состояние питомца и получить первичный совет врача без стресса для животного и длительной поездки в клинику. Об этом 360.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Владельцы особенно оценят преимущества онлайн-консультаций, если клиника находится далеко или животное тяжело переносит дорогу. По видеосвязи врач сможет оценить состояние глаз, зубов и кожи, а также проследить, как питомец восстанавливается после процедур или операции.

«Телеветеринария — это достаточно удобный инструмент. В ряде случаев он может просто сэкономить время, а в некоторых ситуациях он, как ни странно, даже предпочтительнее очного приема», — отметил Шеляков.

Однако дистанционная помощь подходит не для каждого случая. Если питомцу понадобятся обследования или диагностические манипуляции, врач направит его на стандартную консультацию.

Как записаться на онлайн-прием ветеринара в Подмосковье и какие проблемы можно обсудить по видеосвязи — читайте в материале 360.ru.