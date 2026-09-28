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    Психолог Змиренкова предупредила о риске разрыва из-за совместного спорта

    Совместные занятия спортом могут навредить отношениям, если партнеры начинают соперничать и переносят конкуренцию за пределы тренировки. Об этом рассказала клинический психолог Евгения Змиренкова, сообщает NEWS.ru.

    По словам Змиренковой, физическая нагрузка вызывает стресс. На этом фоне партнеры могут невольно сравнивать свои результаты и предъявлять друг к другу завышенные требования.

    Если соперничество становится привычным, паре сложнее переключиться после тренировки на отношения. Партнеры продолжают вести себя как конкуренты, а не как близкие люди, предупредила психолог.

    Змиренкова объяснила, что спорт часто строится на преодолении трудностей и оценке достижений. В отношениях важнее принятие, гибкость и поддержка вне зависимости от результатов.

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