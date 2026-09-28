Психолог Змиренкова предупредила о риске разрыва из-за совместного спорта

Совместные занятия спортом могут навредить отношениям, если партнеры начинают соперничать и переносят конкуренцию за пределы тренировки. Об этом рассказала клинический психолог Евгения Змиренкова, сообщает NEWS.ru .

По словам Змиренковой, физическая нагрузка вызывает стресс. На этом фоне партнеры могут невольно сравнивать свои результаты и предъявлять друг к другу завышенные требования.

Если соперничество становится привычным, паре сложнее переключиться после тренировки на отношения. Партнеры продолжают вести себя как конкуренты, а не как близкие люди, предупредила психолог.

Змиренкова объяснила, что спорт часто строится на преодолении трудностей и оценке достижений. В отношениях важнее принятие, гибкость и поддержка вне зависимости от результатов.