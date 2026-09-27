В Черногории арестовали двух россиян с 17 чемоданами техники

Суд в Которе отправил на месяц под стражу граждан России и Израиля Александра и Александру Круглянских. Их заподозрили в контрабанде и отмывании денег, сообщило издание Vijesti .

Полиция задержала россиян 25 сентября в аэропорту Тивата, когда они собирались вылететь в Тель-Авив. У супругов также были израильские паспорта, а с собой они везли 19 чемоданов.

По данным источника, в 17 из них находилась техника, которую власти сочли оборудованием для слежки и обнаружения подслушивающих устройств.

Среди находок оказались GPS-трекер с микрофоном, прибор для поиска радиопередатчиков, беспроводные микрофоны и камеры.

Во время обысков квартир в Будве и Баре полицейские также нашли компьютерное оборудование, лекарства и деньги — около 26 тысяч евро (порядка 2,6 миллиона рублей) и 1,1 тысячи израильских шекелей (примерно 30 тысяч рублей).

По сведениям журналистов, Круглянские приехали в Черногорию по туристическим визам. Суд решил оставить их под стражей на месяц из-за высокой вероятности побега. От дачи показаний пара отказалась.

Ранее Пулковская таможня сообщила об обнаружении в международных почтовых отправлениях 2,6 тысячи пачек сигарет, которые пытались незаконно вывезти в Великобританию. По факту контрабанды возбудили уголовное дело.