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    Психолог Тодорова объяснила разницу между уединением и одиночеством

    Добровольное время наедине с собой может помогать восстановиться. Болезненное чувство изоляции связано с нехваткой эмоциональной поддержки, сообщает газета «Известия».

    Психолог АНО «Центр помощи в сфере ментального здоровья „Дорога возможностей“» Мария Тодорова объяснила, что главное различие между уединением и одиночеством — внутреннее состояние человека. При уединении он сам выбирает побыть один и знает, что при необходимости может обратиться к близким. Чувство одиночества возникает и среди множества знакомых, если человеку не хватает понимания и поддержки.

    Осенью ощущение изоляции может усиливаться. Световой день сокращается, люди реже гуляют и чаще остаются дома. После лета плотный рабочий или учебный график оставляет меньше времени на отдых и общение.

    Признаком нехватки поддержки Тодорова назвала устойчивое ощущение, что переживаниями не с кем поделиться. Человек может активно общаться, но не иметь близких связей. Страх быть отвергнутым и нежелание просить о помощи также могут указывать на эту проблему.

    Психолог отметила, что соцсети помогают сохранять связь с близкими и находить единомышленников, но не заменяют доверительных отношений. Потребность в общении у людей различается: тем, кто уверен в поддержке близких, обычно легче проводить время в одиночестве.

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