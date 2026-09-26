Россиянам дали совет на случай встречи с медведем в лесу

Калинкин: при встрече с медведем в лесу нужно попробовать залезть на дерево

При встрече с медведем в лесу человеку в большинстве случаев ничего не угрожает, поскольку зверь обычно старается уйти. Однако раненый или травмированный хищник может напасть, рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

По его словам, убегать от медведя бессмысленно, поскольку животное способно быстро догнать человека. В качестве одного из способов спасения эксперт назвал попытку забраться на дерево.

«Можно залезть на дерево. Это часто спасает жизнь людям», — отметил Калинкин.

Он также рекомендовал грибникам брать с собой фальшфейер. По словам специалиста, при его использовании возникает пламя, которое может отпугнуть медведя.

Калинкин добавил, что опасность для людей возрастает при нехватке пищи у медведей в лесу. При этом, по его словам, далеко не каждый зверь, особенно взрослый или раненый, станет забираться на дерево.

Ранее в субботу в Бурятии после нападения медведя пострадали двое мужчин.