Психолог Соловьева назвала признаки эмоционально недоступного партнера

Психолог Елена Соловьева объяснила, как распознать эмоциональную недоступность в отношениях. Такой партнер может быть рядом физически, но не стремится к близости и доверительным разговорам, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Соловьева назвала главный признак эмоциональной недоступности «значимым отсутствием»: человек присутствует в жизни партнера, но не вовлекается в отношения.

По словам психолога, с таким человеком не получается обсуждать личные и важные для обоих темы. Глубокие разговоры не возникают ни в начале отношений, когда люди обычно открываются друг другу, ни позднее, когда формируется доверие.

Соловьева также отметила, что склонность откликаться на равнодушие может влиять на выбор партнера.