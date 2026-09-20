Экзитпол ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует с 49,4%

На выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с 49,4% голосов. Такие предварительные результаты сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения .

Пятипроцентный барьер по экзитполам также преодолели четыре партии. КПРФ набирает 14,2%, ЛДПР — 10,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 6,6%.

Остальные участники гонки пока не дотягивают до прохода в парламент. Партия пенсионеров получила 3,3%, «Коммунисты России» — 2,1%, «Зеленые» — 1,1%, «Родина» — 1,0%, Партия прямой демократии — 0,4%.

Еще 1,5% опрошенных испортили бюллетень.

Опрос провели на 1755 участках в 69 регионах.

По данным Центризбиркома, на 18:50 20 сентября явка составила 56,57%. Это превышает показатели 2021, 2016 и 2003 годов.