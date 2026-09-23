Представитель РПЦ Кипшидзе указал на слабое внедрение традиционных ценностей

Работа по продвижению традиционных ценностей в России только началась. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он подчеркнул, что по некоторым моментам не может дать положительную оценку, и пояснил, что речь идет, в частности, об институте брака.

«Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными, и многие прибегают к этой мере», — пояснил Кипшидзе.

По его словам, традиционные ценности не включают в себя свободные отношения, доступные аборты и другие социальные пороки, которые достаточно распространены.

«Мы находимся в начале пути утверждения традиционных ценностей, потому что на протяжении долгого времени у нас осуществлялась деструкция традиционных ценностей, их маргинализация, вытеснение из публичного дискурса», — добавил Кипшидзе.

В июне прошлого года председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов призвал россиян не пугать детей мнением, что многодетность ведет к нищете. Он пояснил, что каждая семья сама решит, сколько детей заводить.