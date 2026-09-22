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    Психолог Смирнова объяснила пустоту после карьерного успеха

    Карьерный рост, доход и признание могут не принести ожидаемого чувства счастья. Психолог Татьяна Смирнова объяснила, почему после достижения цели возникает потеря смысла, сообщает газета «Известия».

    По словам Смирновой, человек может годами строить жизнь вокруг повышения, бизнеса или статуса. Когда цель достигнута, прежняя система мотивации перестает работать, а новой опоры еще нет. Это вызывает растерянность и внутреннюю пустоту.

    Эксперт отметила, что карьерные успехи не всегда решают личные проблемы и удовлетворяют потребности в уверенности, свободе и собственной ценности. Иногда цель оказывается навязанной семьей, обществом или профессиональной средой, и человек осознает, что следовал чужому сценарию.

    На состоянии также сказываются накопленная усталость и адаптация к высокому доходу или статусу. Во время движения к цели человек мобилизуется, а после ее достижения замечает эмоциональное и физическое истощение.

    Смирнова рекомендовала искать смысл не только в новых достижениях. По ее словам, ощущение наполненности поддерживают отношения, творчество, развитие, интерес к жизни и вклад в других людей.

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