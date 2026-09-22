Психолог Смирнова объяснила пустоту после карьерного успеха

Карьерный рост, доход и признание могут не принести ожидаемого чувства счастья. Психолог Татьяна Смирнова объяснила, почему после достижения цели возникает потеря смысла, сообщает газета «Известия» .

По словам Смирновой, человек может годами строить жизнь вокруг повышения, бизнеса или статуса. Когда цель достигнута, прежняя система мотивации перестает работать, а новой опоры еще нет. Это вызывает растерянность и внутреннюю пустоту.

Эксперт отметила, что карьерные успехи не всегда решают личные проблемы и удовлетворяют потребности в уверенности, свободе и собственной ценности. Иногда цель оказывается навязанной семьей, обществом или профессиональной средой, и человек осознает, что следовал чужому сценарию.

На состоянии также сказываются накопленная усталость и адаптация к высокому доходу или статусу. Во время движения к цели человек мобилизуется, а после ее достижения замечает эмоциональное и физическое истощение.

Смирнова рекомендовала искать смысл не только в новых достижениях. По ее словам, ощущение наполненности поддерживают отношения, творчество, развитие, интерес к жизни и вклад в других людей.