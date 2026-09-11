«Скупил в городе всю экипировку». Появились детали о погибшем в КБР альпинисте

Старший прапорщик Росгвардии, погибший при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, много лет служил в спецназе и имел квалификацию инструктора по альпинизму. Об этом 360.ru рассказала его племянница Юлия.

«Он прекрасно себя чувствовал. Всегда занимался спортом и каждое утро бегал, поддерживал диету, правильно питался», — сказала она.

Мужчина родился в Пермском крае и вырос в поселке Усть-Нытва. После школы он прошел срочную службу, а затем продолжил службу в спецназе. По словам племянницы, военнослужащий участвовал в многочисленных военных операциях, в том числе в зоне СВО.

Получив удостоверение инструктора, он начал обучать молодых военнослужащих спецподразделений. Последние пять-шесть лет мужчина служил в воинской части в Архангельске и регулярно выезжал на сборы и обучение.

За две недели до трагедии альпинист приехал к племяннице в Нижний Новгород. Перед поездкой в Кабардино-Балкарию он приобрел новую экипировку и полностью обновил снаряжение.

«Он к этому очень сильно готовился. Он у нас в городе купил всю экипировку. Он полностью все поменял», — добавила Юлия.

О сходе лавины родственники узнали 7 сентября. В тот момент росгвардеец числился среди шести пропавших без вести. На следующий день семье сообщили, что военнослужащего нашли и опознали. У погибшего остались двое детей девяти и 22 лет. Прощание пройдет в Нытве в воскресенье.

Всего в попавшей под лавину группе находились 33 человека. Спасатели нарастили силы и обследуют район происшествия в Безенгийском ущелье, смерть 14 альпинистов подтвердили.