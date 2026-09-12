Отравление дихлофосом. В потерявшей четверых детей семье родился шестой ребенок

ТАСС: в Красноярском крае в потерявшей всех детей семье родился шестой ребенок

В Красноярском крае семья Виноградовых из поселка Красная Сопка, потерявшая в 2024 году четверых детей от отравления дихлофосом, родился шестой ребенок. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Виноградовы живут в том же доме, где погибли их дети. Пятый ребенок, родившийся в осенью 2024 года, скончался в феврале 2025-го. Он задохнулся рвотными массами.

«Шестой ребенок у них родился в апреле 2026 года. С ребенком сидит мать, а отец работает. С ребенком все нормально», — сообщил собеседник агентства.

В краевой прокуратуре сообщили агентству, что органы опеки взяли на контроль семью Виноградовых.

Прошлой осенью суд приговорил отца погибших детей к двум годам условного лишения свободы.