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    Отравление дихлофосом. В потерявшей четверых детей семье родился шестой ребенок

    ТАСС: в Красноярском крае в потерявшей всех детей семье родился шестой ребенок

    Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search/
    Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

    В Красноярском крае семья Виноградовых из поселка Красная Сопка, потерявшая в 2024 году четверых детей от отравления дихлофосом, родился шестой ребенок. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

    Виноградовы живут в том же доме, где погибли их дети. Пятый ребенок, родившийся в осенью 2024 года, скончался в феврале 2025-го. Он задохнулся рвотными массами.

    «Шестой ребенок у них родился в апреле 2026 года. С ребенком сидит мать, а отец работает. С ребенком все нормально», — сообщил собеседник агентства.

    В краевой прокуратуре сообщили агентству, что органы опеки взяли на контроль семью Виноградовых.

    Прошлой осенью суд приговорил отца погибших детей к двум годам условного лишения свободы.