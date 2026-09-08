Будущее литературы в эпоху ИИ обсудили на книжной ярмарке в Москве

На Московской международной книжной ярмарке обсудили, как искусственный интеллект (ИИ) меняет литературу. Писатели, ученые и режиссеры поговорили о том, помогает ли ИИ в творческой работе и может ли текст, написанный нейросетью, заменить человеческий.

«Мы идем к тому, что литературное произведение „под ключ“ — текст и иллюстрации к нему — будут создавать гораздо быстрее, чем раньше. Огромное количество авторов уже принялись использовать большие языковые модели для того, чтобы писать быстрее, придумывать быстрее сценарии своих произведений, характеры героев и так далее», — поделился профессор РАН, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» Института ИИ МГУ Константин Воронцов.

В рамках сессии «Нейросеть как новый читатель. Что станет с классикой в эпоху метамодерна и ИИ?» участники разбирались, можно ли сегодня отличить текст, написанный человеком, от текста нейросети, и способен ли ИИ заменить писателя в творческой работе. По словам нейробиолога Владимира Алипова, вопреки расхожему мнению, использование ИИ не влияет на когнитивные способности человека. Риски, по его мнению, скорее в том, что тексты, написанные с помощью ИИ, получаются хорошими, но слишком похожими друг на друга.



Писатель Лев Наумов считает, что ИИ не способен заменить писателей.

«Просить у ИИ сформировать идею будущего произведения — это довольно глупо. По большому счету ИИ в руках мастеровитого писателя становится невероятным дополнительным выразительным средством. Но из неталантливого писателя он не сделает толкового. Никто не придет в литературу, потому что на свете есть искусственный интеллект. В литературу приходят по совершенно другим причинам», — сказал Наумов.

Свой взгляд на диалог современности и литературного наследия представил и ВТБ, который впервые стал участником ярмарки. На стенде банк показал яркую арт-инсталляцию с образами Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского — с их знаковыми образами в современном прочтении.

«Искусственный интеллект — это основная наша технология, которая проросла во все ключевые бизнес-процессы, начиная от принятия решений в кредитных конвейерах, заканчивая чат-бот системами, которые общаются с нашими клиентами. Мы умеем делать все классы моделей, но нам важно, чтобы эти модели не подрывали человечное лицо банка, чтобы банк по-прежнему был теплым, классическим и приятным для каждого нашего клиента, несмотря на нашу высокую технологичность», — прокомментировал заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования в ВТБ Денис Суржко.