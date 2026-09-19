Избирательные участки закрылись в Москве и Подмосковье

В Московском регионе 19 сентября завершился второй день голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

По состоянию на 18:00 явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу составила 39,35%, сообщили в ЦИК.

В Москве суммарная явка с учетом ДЭГ превысила 28,5%, участниками электронного голосования стали более 2,5 миллиона человек. В Подмосковье по состоянию на 15:00 19 сентября явка превысила 33%.

Парламентские выборы проходят с 18 по 20 сентября. Свыше 5,8 миллиона граждан России проголосовали на выборах электронно — это рекордное число. В большинстве регионов проголосовали от 25 до 50% избирателей.