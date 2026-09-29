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    Психолог Самбурский объяснил спрос мужчин на услуги няни для взрослых

    Клинический психолог Станислав Самбурский связал интерес мужчин к услугам няни для взрослых с эмоциональным дефицитом и давлением общественных ожиданий, передает Москва 24.

    Ранее телеграм-канал «112» сообщил о появлении такой услуги в Москве. За 20 тысяч рублей клиенту предлагают выслушать его, обнять, погладить по голове и убаюкать. Автор объявления утверждает, что получает около 100 обращений в день.

    По словам Самбурского, мужчины нередко ищут возможность выговориться и позволить себе быть слабыми. Некоторые приходят к психологу не столько за терапией, сколько за временем, когда их готовы выслушать. Эксперт связывает эту потребность с ожиданиями, которые предъявляют мужчинам с детства: быть сильными, обеспечивать семью и не жаловаться.

    Особенно остро в такой поддержке, считает психолог, нуждаются мужчины-лидеры. Они несут большую ответственность и редко оказываются в обстановке, где от них ничего не требуют. Если рядом нет человека, готового выслушать и обнять, платная услуга может помочь восполнить недостаток внимания, отметил Самбурский.

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