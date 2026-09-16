Детскую площадку в стиле дымковской игрушки открыли в Екатеринбурге

Детская площадка, оформленная в стиле дымковской игрушки, открылась в Академическом районе Екатеринбурга к его пятилетию. Об этом сообщило РИА «Новый день» .

Проект инициировал Совет национального центра «Россия». Его поддержал глава государства Владимир Путин. Площадки в стиле дымковской игрушки создадут по всей стране — Академический район стал первым.

«Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей. А когда дети еще и соприкасаются с этим в игре, на отдыхе, в веселье — это вдвойне помогает понимать смыслы», — отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Недавно стало известно, что еще четыре детские площадки установили в Наро-Фоминском округе. Площадь игровых зон составляет 200 квадратных метров.