Паломникам к мощам святителя Спиридона помогают «Патриаршие добровольцы»

Верующим, которые идут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, помогают волонтеры в зеленых куртках — «Патриаршие добровольцы». Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Волонтеры проводят к святыне без долгого ожидания беременных женщин, семьи с маленькими детьми, людей на костылях и в инвалидных креслах. Они следят, чтобы паломники не задерживались у святыни и не увеличивали время ожидания для тех, кто еще находится в очереди.

Верующие, уже поклонившиеся мощам, получают от добровольцев бумажные иконки святителя Спиридона и филахто.

«В любой момент паломники могут обратиться к волонтерам — они подскажут и помогут», — заверили в епархии.

Мощи святителя Спиридона выставили для поклонения в Храме Христа Спасителя. Очередь к святыне растянулась до метро Октябрьская.