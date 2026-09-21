Сегодня 17:25 Зумеры объявили войну гигиене: зачем им феромон-максинг? Фото: Gemini Эксклюзив

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В Сети набирает силу вторая волна достаточно странного тренда: молодые мужчины продвигают идею о том, что женщинам нравится естественный запах тела, и доводят ее до крайности: например, отказываются от душа или перестают пользоваться дезодорантом. Почему зумеры объявили войну гигиене, что такое феромон-максинг и какими проблемами он грозит — в материале 360.ru.

Что такое феромон-максинг Практика отказа от базовых принципов гигиены берет начало еще в 2024 году: именно тогда в TikTok блогер fluffdumpster заявил о нежелании мыться, запретил родным стирать свои вещи и связал это с идеей о феромонах. Один из его роликов завирусился и набрал 2,3 миллиона просмотров. Обсуждения начались и на платформе Reddit, где критики тренда на тот момент встречались чаще, чем его сторонники. В 2026-м тренд получил вторую жизнь: в соцсетях, в том числе в TikTok, публикуют все больше роликов, в которых молодые люди хвастают, что специально не моются и не пользуются дезодорантом. Свои действия они объясняют просто: естественный запах якобы повышает шансы на успех в отношениях. Для продвижения или высмеивания направления используют хештеги #pheromonemaxxing и #pheromonemaxing.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / www.globallookpress.com

Интересно Сторонники тренда намеренно отказываются от гигиены перед свиданием, веря, что естественный запах тела (пот) содержит феромоны, которые делают мужчин неотразимыми. А мытье, по их мнению, наоборот все уничтожает. Используемые фанатами феромон-максинга практики: отказ от душа: некоторые не моются по три дня и более перед встречей;

ношение грязной одежды: нестираную рубашку или футболку надевают, чтобы «накопить» запах;

питье жидкости, потребление которой пропагандировал Геннадий Малахов;

втирание чужого запаха: пользователь Reddit рассказал, что подростки в его клубе натирали подмышки вещами девушек, которые им нравились, веря, что это сработает.

Почему феромон-максинг набирает популярность Вера в феромон-максинг стала для мужчин воплощением идеи обходного пути: вместо сложной работы с уверенностью и страхами человеку предлагают, казалось бы, простой выход на уровне биологии. На это в беседе с 360.ru указал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин. «Это на самом деле снижает тревогу и как будто дает ощущение контроля: „Со мной все хорошо, я нормальный, просто еще не нашел себя или правильный инструмент“», — пояснил он. По словам специалиста, на уровне психосоматики тело превращается в объект постоянного контроля.

Запах, гормоны, внешность — все это начинают воспринимать как некие параметры, которые можно настроить и тем самым решить проблему отношений. Роман Сухинин

Популярность тренда среди неудачников в отношениях он объяснил тем, что зачастую у таких людей реальные трудности в общении совмещаются с негативным представлением о самом себе. «После нескольких отказов человек может начать думать: „Я неинтересный, со мной что-то не так“. Гораздо легче, допустим, поверить в скрытый биологический фактор, чем рисковать снова и снова самооценкой в реальном взаимодействии с человеком», — сказал Сухинин.

Фото: Monika Skolimowska / www.globallookpress.com

Именно секрет привлекательности становится психологической защитой от чувства уязвимости и возможного отказа партнера. А насмешки и попытки устыдить человека только усилят его желание защитить собственные убеждения.

«Задача — вернуть человека от непонятного магического объяснения к научным данным и проверке реальности», — обратил внимание собеседник 360.ru.

Интересно Научных доказательств существования человеческих феромонов, которые вызывают сексуальную привлекательность, нет. В обзоре, опубликованном в 2025 году в журнале Physiology & Behavior, заявили, что статус андростадиенона — стероида в мужском поте и главного «кандидата» на роль феромона — остается неопределенным.

Доктор психологии добавил, что соцсети предполагают простые ответы на болезненные вопросы: «Почему меня не выбирают?», «Как стать привлекательным?» — и дают очень легкие, быстрые, как дофамин, способы решить проблему. «На самом деле, алгоритмы многократно повторяют один и тот же тезис, и он воспринимается как факт. Противопоставить этому можно психологическую грамотность, понимание, что отношения зависят не от одного хука, который человек может применить, а от проработки самооценки, навыков, способности выдержать отказ и не сойти с ума, заботы о себе и умении строить живой и адекватный контакт», — заключил Сухинин.

Фото: Clara Margais / www.globallookpress.com

Чем опасен феромон-максинг Гигиена — одна из базовых оставляющих здорового образа жизни, подчеркнула дерматолог, трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Отказываясь от нее, человек подвергает себя опасности. «Если мы отказываемся от регулярной гигиены, то выделения кожного сала создают тепличные условия для бактерий, особенно в складках: под молочными железами у женщин, в подмышках и промежности. <…> Создается естественная среда для размножения условно патогенных бактерий, которые в норме существуют на здоровой коже», — пояснила она 360.ru. В результате есть риск развития грибковой инфекции: элементарного кандидоза и прочих заболеваний, которые в том числе вызывают стафилококк и стрептококк. При тесном контакте с кожей все это передается от человека к человеку.

Фото: Michael Nagle / www.globallookpress.com

Нежеланием мыться мужчины, подчеркнула Галлямова, могут просто оправдывать свою лень. Кроме того, отсутствие гигиены она связала с первым признаком развития деменции.