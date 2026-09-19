360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в выходные

    Синоптик Позднякова: в Москве в выходные потеплеет до +20 градусов

    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Температура воздуха в Москве поднимется до +20 градусов в выходные. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Погода в выходные дни в Москве будет хорошая и комфортная для отдыха. В городе ожидается солнечная погода и без осадков», — сказала синоптик.

    В субботу днем столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов. Ночью 20 сентября ожидается до +9…+11 градусов, днем — до +17…+19. Ветер будет дуть с юго-запада.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за теплой осени отопительный сезон в столице может начаться в период с 15 по 20 октября.