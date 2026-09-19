Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в выходные

Синоптик Позднякова: в Москве в выходные потеплеет до +20 градусов

Температура воздуха в Москве поднимется до +20 градусов в выходные. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода в выходные дни в Москве будет хорошая и комфортная для отдыха. В городе ожидается солнечная погода и без осадков», — сказала синоптик.

В субботу днем столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов. Ночью 20 сентября ожидается до +9…+11 градусов, днем — до +17…+19. Ветер будет дуть с юго-запада.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за теплой осени отопительный сезон в столице может начаться в период с 15 по 20 октября.