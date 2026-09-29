Маргарита Симоньян рассказала, что перенесла операцию
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«Вчера поздно вечером закончилась моя операция, слава Богу», — написала главред.
Она уточнила, что хирургическое вмешательство связано с побочными явлениями лучевой терапии, которую журналистка прошла полгода назад.
«С ними надо было бороться, оставлять это все нельзя. Я рассказываю для того, чтобы девочки, которые проходят через то, через что я прохожу, не переживали», — уточнила Симоньян.
Она призвала молиться и выполнять рекомендации врачей.
В начале сентября Симоньян назвала сообщения о победе над раком преувеличением.
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