Психолог Чепалов объяснил, как расстаться без ложных надежд

Психолог Родион Чепалов посоветовал при расставании говорить от первого лица и четко обозначать окончательность решения. Лучше обсудить это лично, сообщает «Абзац» .

Чепалов назвал главным условием бережного расставания отсутствие ложной надежды на воссоединение. Он рекомендовал поговорить в спокойной обстановке без посторонних. При риске агрессии допустимы звонок или сообщение.

Психолог предложил прямо сообщить о решении закончить отношения, признать боль партнера и поблагодарить за хорошее. Важно избегать обвинений и неопределенности: слова о паузе или возможном возвращении могут ранить сильнее отказа. Причину лучше объяснять через собственные потребности, а не оценки другого человека.

Чепалов предостерег от предложения остаться друзьями, если такого желания нет, пишет vse42.ru.

Вместо этого лучше обозначить необходимость дистанции для обоих, не обещая дальнейшего сближения.

Если партнер просит еще один шанс, психолог посоветовал спокойно повторять, что решение не изменилось. После разговора важно не писать ночью и не сохранять интимную близость по привычке. Уважение к чувствам другого и ясность собственных границ помогают избежать эмоциональных качелей.