Москвичам пообещали солнце и тепло в конце сентября

Синоптик Леус: в конце сентября жителей Москвы ждет солнечная и теплая погода

Температура воздуха в Москве в конце сентября будет находиться на отметках выше климатической нормы. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

«Москва: финал сентября порадует солнцем и теплом», — подчеркнул он.

Город попадет под влияние юго-восточной периферии антициклона. Из-за этого в столице прогнозируется переменная облачность без дождей. По словам синоптика, в первой половине дня местами сохранятся очаги туманов.

Леус добавил, что воздух в Москве прогреется днем в среду до +15…+17 градусов, а в Подмосковье — до +13…+18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление почти не поменяется и составит 761 миллиметров ртутного состава.

В четверг в столице ожидается сухая погода, ночью температура составит +6…+8 градусов, а днем — +12…+14.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что ночь на 29 сентября стала самой холодной с мая.