Средние зарплаты курьеров выросли почти на 39%

К началу осени 2026 года средний заработок курьеров в России составил 190 тысяч рублей в месяц: это примерно на 39% выше, чем год назад. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные hh.ru.

Доходы доставщиков сегодня увеличиваются быстрее, чем в предыдущие периоды. Причиной могла стать нехватка кадров из-за сокращения притока мигрантов и студентов, подрабатывающих в этой сфере летом, а также подготовка к высокому сезону.

Судя по сведениям hh.ru, медианная предлагаемая заработная плата по таким вакансиям в сентябре увеличилась на 38,7% год к году, достигнув 190 тысяч рублей.

Темпы роста оказались на 16,4 процентного пункта выше по сравнению с прошлогодними показателями. С января по октябрь 2026-го российские работодатели опубликовали более 219,8 тысячи вакансий для доставщиков: в два раза выше, чем годом ранее.

В июне стало известно, что вакансия курьера стала самой высокооплачиваемой для молодежи летом.