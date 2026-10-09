Раскрыто, как законно уменьшить плату за электричество

Есть два способа, которые ведут к снижению платежей за электроэнергию и являются законными. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он посоветовал правильно подобрать тариф и воспользоваться льготами, если они положены. В первом случае следует определиться, на какое время приходится минимальная и максимальная нагрузка.

«Одноставочный тариф дает одну цену круглосуточно. Двухставочный разделяет день и более дешевую ночь с 23:00 до 07:00. Трехставочный выделяет ночь, утренние и вечерние пики с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а также полупиковые часы», — пояснил эксперт.

Бондарь отметил, что двухставочный тариф оправдан, если, например, люди стирают после 23:00. Кроме того, стоит задуматься, если именно ночью происходит не менее 30-35% всего энергопотребления.

Он также напомнил, что инвалиды могут компенсировать 50% расходов на свет в пределах нормы потребления. Компенсацию можно оформить через «Госуслуги» или обратившись в соцзащиту.

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