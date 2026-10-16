Калужская область примет федеральный этап конкурса профмастерства автослесарей

В 2027 году Калужская область станет площадкой федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту автомобилей. Инициативу региона одобрил оргкомитет соревнования на заседании под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владислав Шапша.

Участие в конкурсе примут специалисты из разных регионов страны. Современная работа автослесаря требует знаний не только в механике, но и в цифровой диагностике, электронике и гидравлике. По мере усложнения автомобильных технологий растет потребность в квалифицированных мастерах.

«Профессия вышла в лидеры по росту доходов среди рабочих специальностей. В нашем регионе работодатели уже на старте готовы платить молодым специалистам от 50 до 120 тысяч рублей», — сказал губернатор.

Организаторы планируют провести торжественное открытие и теоретическую часть конкурса в федеральном технопарке профессионального образования «Профессионалитет». Практические задания участники выполнят на одном из крупнейших автомобильных предприятий региона.

«Благодарю Татьяну Алексеевну Голикову и коллег по оргкомитету за доверие. Уверен, что количество участников от субъектов страны подтвердит интерес к этой профессии», — написал глава региона.

У Калужской области уже есть опыт проведения федеральных этапов конкурса. В 2023 году здесь соревновались швеи, а в 2025 и 2026 годах — специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем.