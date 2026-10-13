Более 4 тысяч медведей отстреляли в России с начала 2026 года
Shot: в России с начала 2026 года отстреляли свыше 4 тысяч медведей
Более четырех тысяч медведей отстреляли в России с начала 2026 года. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
«Больше всего подтвержденных отстрелов — в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Тыве и на Камчатке», — отметили авторы поста.
В Красноярском крае к 12 октября отстреляли почти тысячу медведей, в Иркутской области — 421, в Бурятии — около 400, в Республике Тыва — 263, на Камчатке — более 200.
Причиной отстрелов стали массовые выходы хищников к людям, в связи с чем в России предложили ослабить ограничения на охоту на медведей. Однако часть ученых выступила против.
Бесконтрольный отстрел животных грозит ростом браконьерства и появлению раненых медведей, а они еще опаснее для людей.
На прошлой неделе в Туве в Барун-Хемчикском кожууне охотничьи инспекторы ликвидировали медведя, напавшего на человека.