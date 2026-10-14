HR-эксперт рассказал, что может скрываться за обещанием дружного коллектива в вакансии

Обещание дружного коллектива в объявлении о работе может скрывать токсичную атмосферу, невысокую зарплату и ожидание, что сотрудники будут трудиться за идею. Об этом 360.ru рассказала HR-эксперт, бизнес-тренер, автор книги «Нанять и любить» Светлана Белодед.

«Слова о дружном коллективе раздражают в первую очередь, потому что это чаще всего неправда. И люди, которые приходят якобы в дружный коллектив, попадают в какую-то токсичную обстановку, токсичную среду», — объяснила она.

По словам Белодед, работодатели иногда делают акцент на хороших отношениях внутри команды, поскольку не могут предложить привлекательные финансовые условия.

«Возможно, туда приходят работать не за деньги. То есть там низкая заработная плата и нужно приходить работать за идею», — отметила эксперт.

Согласно исследованию SuperJob, фразы «дружный коллектив» и «семья» возглавили рейтинг самых раздражающих выражений в вакансиях. Их назвали 19% опрошенных.

Почему россиян раздражают привычные обещания работодателей и какие проблемы могут скрываться за требованиями в вакансиях — читайте в материале 360.ru.