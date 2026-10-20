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    Россиянам напомнили, у кого есть право на поездку со спецсигналами

    Автоюрист Славнов: у народных артистов нет права на спецсигналы

    Фото: РИА «Новости»

    Певцы и народные артисты не входят в число лиц, которым по закону разрешено передвигаться на автомобилях со спецсигналами. Об этом в беседе с 360.ru напомнил автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя слова певицы Ларисы Долиной о поездке на концерт Николая Баскова с мигалкой.

    Он отметил, что спецсигналы положены только оперативным службам и отдельным государственным служащим.

    «Но, насколько я знаю, [в перечне] нет певцов и народных артистов, поэтому, как [Долина] передвигалась, остается под вопросом», — сказал Славнов.

    За незаконную установку спецсигналов и управление транспортом с ними, добавил автоюрист, ответственность несет исключительно водитель.

    Почему Долина так торопилась на концерт и что говорила о езде по городу с мигалками в прошлом, читайте в нашей статье.

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