Россиянам напомнили, у кого есть право на поездку со спецсигналами

Автоюрист Славнов: у народных артистов нет права на спецсигналы

Певцы и народные артисты не входят в число лиц, которым по закону разрешено передвигаться на автомобилях со спецсигналами. Об этом в беседе с 360.ru напомнил автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя слова певицы Ларисы Долиной о поездке на концерт Николая Баскова с мигалкой.

Он отметил, что спецсигналы положены только оперативным службам и отдельным государственным служащим.

«Но, насколько я знаю, [в перечне] нет певцов и народных артистов, поэтому, как [Долина] передвигалась, остается под вопросом», — сказал Славнов.

За незаконную установку спецсигналов и управление транспортом с ними, добавил автоюрист, ответственность несет исключительно водитель.

Почему Долина так торопилась на концерт и что говорила о езде по городу с мигалками в прошлом, читайте в нашей статье.