Мошенники использовали поддельный чат соседей для обмана московской пенсионерки

Мошенники заманили пенсионерку в «чат соседей» и забрали 23 миллиона рублей

В Москве 81-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 23,4 миллиона рублей. Об этом в телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

Аферисты сначала прислали женщине приглашение в общий чат жильцов дома. После этого она продиктовала звонившему код из СМС.

Затем с пенсионеркой связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что от ее имени оформили доверенность и пытались снять деньги со счетов.

Позже женщину переключили на лжесотрудника Росфинмониторинга, который убедил ее передать сбережения на якобы инкассацию.

Больше месяца москвичка снимала деньги со счетов и передавала их курьерам. Взамен те выдавали ей якобы банковские документы о приеме средств.

Ранее россиян предупредили о мошенничествах ко Дню учителя. Родителям начали приходить ссылки на фейковые сайты с недорогими подарками и букетами для педагогов.