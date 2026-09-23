Инвестировавшая в аферистов россиянка лишилась 10 млн рублей

В Сыктывкаре женщина потеряла 10 млн, поверив в легкий заработок в Сети

Мошенники обманули жительницу Сыктывкара, которая доверилась «инвестору» в интернете и в итоге лишилась 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

Женщина рассказала, что несколько месяцев назад на одном из сайтов познакомилась с мужчиной, который представился «инвестором». Он предложил ей заработать и перенаправил к своему руководителю.

«Начальник» предложил ей через специальное приложение начать инвестировать небольшие денежные суммы. После этого аферисты под видом менеджеров ее консультировали.

В итоге женщина оформила кредит под залог машины и передала 2,5 миллиона рублей наличными курьеру мошенников. Аферисты потом подбили ее сначала оформить заем на 660 тысяч рублей, потом еще три кредита, в том числе один под залог квартиры. Когда брокеры перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Архангельской области пожилая пара отдала аферистам семь миллионов рублей.