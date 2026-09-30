В Бурятии поймали черных старателей с нефритом на 9 миллионов рублей

В Бурятии перед судом предстанут «черные старатели», незаконно добывшие нефрит стоимостью почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, местные жители добывали минерал без лицензии. С помощью бензинового отбойного молотка и строительного лома они извлекли 178 камней общим весом 2,7 тонны.

Камни перевозили к месту временного хранения на снегоходе и самодельных санях. Стоимость добытого нефрита превысила девять миллионов рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что по уголовному делу утвердили обвинительное заключение.

Ранее в Раменском суд взыскал с местного жителя 300 тысяч рублей за незаконную добычу самки пятнистого оленя.