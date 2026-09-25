Убивший священника в Польше украинец служил в ВСУ

РИА «Новости»: напавший в польском аббатстве украинец ранее служил в ВСУ

Украинец, совершивший нападение на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши, ранее служил в Вооруженных силах Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Уже удалось установить, что гражданин Украины ранее проходил службу в рядах вооруженных сил», — отметил он.

По данным источника, 31-летний мужчина находился в Польше транзитом и направлялся из Германии на Украину.

Представитель польской прокуратуры сообщил, что подозреваемый намеревался пересечь границу через пункт пропуска «Корчева», однако польская сторона не пропустила его из-за отсутствия обязательной страховки на автомобиль.

Во время задержания мужчина получил травмы и попал в больницу. Следствие пока не установило мотивы его действий и назначило подозреваемому психиатрическую экспертизу.