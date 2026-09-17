Мужчина забил знакомого до смерти во время застолья под Орехово-Зуевом

Орехово-Зуевский городской суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима за избиение знакомого, который впоследствии умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области .

По материалам дела, мужчины распивали спиртное в квартире в одной из деревень Орехово-Зуевского городского округа. Во время застолья между ними произошла словесная ссора.

Осужденный избил знакомого. От одного из ударов потерпевший упал и ударился затылком о твердый предмет, получив закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в реанимации.

Суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 111 УК РФ — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее на юго-западе Москвы местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил знакомую до смерти.